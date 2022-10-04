В Идринском районе пьяный подросток угнал машину родителей и попал в ДТП с двумя друзьями

В Красноярском крае в Идринском районе в аварии пострадали трое подростков. 16-летний житель Николаевки в ночные часы тайно забрал ключи от родительской Toyota Camry и со своим 14-летний другом, а также знакомой поехал кататься.

В какой-то момент несовершеннолетний потерял управление и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся. В результате иномарка загорелась и полностью выгорела. Все трое несовершеннолетних пострадали и были доставлены в больницу.

Также стало известно, что водитель оказался пьян. Алкотестер показал – 0,35 мг/л. Подросток признался, что выпил перед поездкой. В отношении несовершеннолетнего составили административные материалы.

Отметим, что в связи со случившимся заведено дело об административном правонарушении. Также информация о произошедшем направлена в службу ПДН для рассмотрения вопроса о привлечении родителей подростков к административной ответственности.