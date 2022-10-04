В Красноярском крае мужчинам за убийство, совершённое в 2006 году, грозит пожизненное лишение свободы

Убийство произошло 1 сентября 2006 года в пос. Тура.

По версии следствия, у обвиняемого и двух его знакомых произошёл конфликт с влиятельным в Туре мужчиной-авторитетом в криминальных кругах. Опасаясь негативных последствий, они решили похитить мужчину, попытаться разрешить конфликт в свою пользу и убить в случае его несогласия.

Злоумышленники назначили встречу. Поместили потерпевшего в багажник, применяя насилие. Вместе с братом одного из соучастников они вывезли неприятеля на смотровую площадку, чтобы поговорить. Потерпевший не захотел разрешения конфликта. Тогда ему поочередно нанесли удары деревянной битой по голове и телу, пишут на сайте прокуратуры Красноярского края.

Затем соучастники вывезли потерпевшего в отдалённое место, где нанесли несколько ударов топором по голове. Мужчина скончался. Чтобы скрыть преступление, труп поместили в покрышки и сожгли.

Удалось установить причастность обвиняемых к совершённому преступлению. Двое мужчин задержаны в Красноярске в феврале. Третьего фигуранта этапировали из Томской области. Четвёртый злоумышленник объявлен в федеральный розыск.

Уголовное дело направлено в суд.

За совершение убийства при отягчающих обстоятельствах предусмотрено наказание — от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненное.

В отношении другого соучастника преступления, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок