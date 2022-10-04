В Мотыгинском районе мужчина чуть не убил своего месячного сына

41-летнего жителя пос. Мотыгино обвиняют в покушении на убийство месячного сына, сообщает прокуратура Красноярского края.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Мужчина обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 112, ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Днём 24 января пьяный обвиняемый, раздражённый плачем месячного сына, взял его на руки и с силой прижал к своей груди. В результате у ребёнка диагностирован закрытый перелом рёбер. Новорождённого госпитализировали в медицинское учреждение, где он проходил лечение до 4 марта.

Также 19 марта в вечернее время мужчина, снова находясь в состоянии алкогольного опьянения, в целях убийства, раздражённым его плачем, ударил ребёнка в живот, затем ударил его головой о кресло. У ребёнка случилась закрытая черепно-мозговая травма и ушиб передней брюшной стенки.

Преступные действия не были доведены до конца, потому что в квартиру вернулась его 26-летняя жена, которая вызвала полицейских и скорую. Мужчина остро отреагировал на это и высказал в адрес супруги угрозы убийством, замахиваясь кочергой.

Ребёнок был госпитализирован в тяжёлом состоянии в больницу.

Уголовное дело будет направлено в суд.

Сейчас малыш проживает в государственном специализированном учреждении. В суде рассматривается иск органов опеки и попечительства о лишении родительских прав отца и матери.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын