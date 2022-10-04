В Норильске мужчине грозит до 10 лет тюрьмы за кражу профлиста

Следователи окончили расследование уголовного дела в отношении обвиняемого в хищении металлического профиля стоимостью 1 млн руб., сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В июне 39-летний норильчанин — мастер участка предприятия при осмотре объекта, на котором запланированы работы его бригады, увидел на кровле металлические листы. Он решил продать профиль, который предназначался для обшивки вентиляционных шахт. Мужчина попросил знакомого помочь перевезти материал. С помощью автокрана они погрузили 150 гнутых металлических оцинкованных профилированных листов в грузовик, затем злоумышленник доставил материал в гараж и продал незнакомцу. Сумма ущерба — более 1 млн руб.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье — до 10 лет лишения свободы со штрафом.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

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