Более 4 тысяч жителей Емельяновского района получили тепло благодаря прокуратуре

В Красноярском крае в Емельяновском районе после вмешательства прокуратуры в дома более четырех тысяч человек вернулось отопление.

Как выяснили сотрудники ведомства, несмотря на начало отопительного сезона, стартовавшего 15 сентября, ресурсоснабжающая организация не осуществила подачу тепла более чем в 100 домов в Еловском, Мининском и Элитовском сельсоветах.

Работников котельных направили на другие объекты и пуско-наладочные мероприятия не были реализованы. Таким образом, более четырёх тысяч человек остались без тепла в своих домах.

В результате прокуратура внесла представление руководителю теплоснабжающей организации, привлекла его к административной ответственности и предостерегла руководителя органа местного самоуправления о недопустимости нарушений законодательства при подготовке к отопительному сезону.

Впоследствии с ресурсоснабжающей организацией был расторгнут договор и заключён новый с другой организацией. Также жители домов получили отопление.

Фото: © Никита Алексеев