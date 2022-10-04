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В Красноярске обсудили проблемы изменения климата и проблемы экологии

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Красноярск
12:34 4 Октября 2022
общество, в красноярском крае, климат, норильск, север, экология
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Для того, чтобы эффективнее реагировать на изменения климата в Красноярском крае, необходимо проводить больше научных исследований. Таким мнением на экослёте «Сибирская перспектива», который прошел в Красноярске, поделился депутат Законодательного собрания, старший научный сотрудник СФУ Юрий Захаринский.

Он рассказал, что в настоящее время активно изучается климатическая ситуация на Таймыре и в Норильске. В частности, ученые СФУ выяснили, что за последние 60 лет среднемесячные температуры там выросли на 3,7 °C.

В Красноярске обсудили проблемы изменения климата и проблемы экологии

— С 1961 по 1990 год среднемесячные температуры июня на Таймыре 5,93 градуса. С 1981 по 2010 год — 7,15, а с 2001 по 2020 год — уже 9,69. Таким образом, эти 60 лет показывают, что июнь на Таймыре стал теплее на 3,7 градуса. Но Арктика — это одно, она всегда требовала к себе пристального внимания, а в целом в Красноярском крае должно быть больше научных исследований, чтобы учитывать все климатические изменения и проводить прогноз возможных последствий, — подчеркнул Захаринский.

Дополнительно учёные наблюдают, как на севере края меняются скорость и направление ветра, количество осадков. И если первый показатель за последние десятилетия практически не изменился, то снега стало выпадать значительно больше. Также один из самых важных и сложных вопросов сегодня — это растепление многолетней мерзлоты.

— Несмотря на имеющиеся данные, ещё остаются вопросы, требующие дополнительного изучения. Сейчас мы занимаемся проектом мембранных кровель, которые могут применяться в высоких широтах, но остаётся вопрос, например, подвалов — это одна из главных опасностей в арктических городах. По трубопроводам бежит вода — соответственно мерзлота тает ещё быстрее, возникает проблема свай, — добавил Юрий Захаринский.

Отметим, что на многие вызовы, связанные с изменением климатической повестки, реагирует Агентство развития Норильска (АРН).

По словам директора АРН Максима Миронова, к концу года у Норильска, и в целом у Таймыра, будет готова своя концепция по устойчивому обращению с отходами.

Это важно в вопросе изменения климата в условиях наших многомерзлых пород, тем более в арктических территориях, где мусор накапливался долгое время, — сказал он. —В этой же концепции будут и вопросы экологического просвещения, которое научит будущее поколение более осознанному потреблению. Это и использование электроэнергии, и воды, и продуктов питания.

Максим Миронов добавил, что ведется сотрудничество с Сибирским федеральным университетом по адаптации зданий северной столицы края к изменениям климата.

Проблемой состояния вечномерзлых грунтов занимается не только наука, но и власти, и даже бизнес. Так, компания «Норникель» запустила в Норильске геотехническую систему мониторинга за фундаментами и грунтами оснований зданий и промышленных сооружений, которая позволяет отслеживать изменения в режиме реального времени и оперативно на них реагировать. Кроме того, именно «Норникель» выступил инициатором проведения в Красноярске уже второго экослёта «Сибирская перспектива». На площадке ведущие эксперты обсудили актуальные проблемы в сфере изменения климата и способы адаптации к ним.

Фото: © "Норникель"

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