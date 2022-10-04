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На ликвидацию свалок в Свердловском районе потратят ещё 740 тыс. рублей

Главная Общество
Красноярск
12:47 4 Октября 2022
общество, красноярск, мусор, экология
Фотография © admkrsk.ru
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​Администрация Свердловского района заключила уже третий в этом году муниципальный контракт на ликвидацию свалок. Дополнительно на эти цели потратят 740 тыс. руб., пишут на сайте администрации города.

Отметим, что помимо сбора и вывоза мусора подрядная организация должна привести в порядок территорию. В частности, необходимо выровнять рельеф и отсыпать участок грунтом. По этому контракту общий объём вывезенного мусора — 1 000 м3.

— В этом году в районе на ликвидацию свалок направлено свыше 10 млн руб. Всего будет вывезено 16,5 тыс. м³ мусора, – отметил и.​о. руководителя администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова.

С начала года было ликвидировано несколько крупных свалок: ул. Лесопильщиков, 160г, район пересечения улиц Графитная и Прибойная, ул. Судостроительная, 113-117, на участке ул. 60 лет Октября, 134г, стр.5 – ул. Мусорского, 18, стр.1.

Напомним, что за организацию несанкционированной свалки предусмотрено административное наказание в виде штрафа: физическим лицам от 1 до 4 тысяч рублей, в случае повторного нарушения – до 5 тысяч рублей, юридическим лицам от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 100 до 300 тысяч рублей.

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