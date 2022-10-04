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19 саженцев лиственницы высадили на «Красноярских Столбах»

Главная Общество
Красноярск
12:40 4 Октября 2022
в красноярском крае, правительство, экология
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В Красноярском крае была проведена экологическая акция «Возродим заповедный лес». Она состоялась на территории нацпарка «Красноярские Столбы».

Среди участников мероприятия был министр экологии и рационального природопользования края Павел Борзых, руководители региональных ведомств и краевые парламентарии.

В рамках акции участниками были высажены 19 саженцев лиственницы на площадке «Перевал» перед лестницей к Первому Столбу. Сотрудники национального парка отмечают, что это одно из наиболее популярных мест среди туристов, на которое влияет деятельность людей. Молодые деревья были высажены таким образом, который позволит частично восстановить уникальный природный ландшафт.

Данная экоакция проводится уже второй год. За время её проведения вдоль основных туристических маршрутов было высажено 200 саженцев деревьев.

Как считает Павел Борзых, нацпарк «Красноярские Столбы» по праву является визитной карточкой Красноярска и всего региона.

Каждый день в нацпарк приходят горожане и гости Красноярска. С начала этого года территорию «Красноярских Столбов» посетило свыше 700 тыс туристов. Таким образом, крайне важно проводить подобные акции и делать всё для того, чтобы сохранить уникальный природный потенциал.

Фото: © Правительство Красноярского края

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