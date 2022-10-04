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В Красноярском крае обновят четыре центра занятости

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Красноярск
12:13 4 Октября 2022
общество, в красноярском крае, модернизация, служба, трудосустройство
Фотография © krskstate.ru
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Четыре центра занятости населения в Красноярском крае обновят внешний вид и подход к оказанию услуг до 2025 года. Об этом заявлено в региональной госпрограмме «Содействие занятости населения» на 2023-2025 годы, которую приняли на заседании регионального правительства.

Теперь в основе деятельности учреждений — комплексное решение жизненных и бизнес-ситуаций клиентов. Первым на новый формат работы перешёл ачинский центр занятости.

В 2023 году будет оказано более 500 тысяч госуслуг в сфере содействия занятости населения.

Например, более 500 человек получат единовременную финансовую помощь для открытия собственного дела (от 199,5 до 276,3 тыс. руб.). За счёт средств краевой службы занятости для инвалидов оснастят не менее 37 рабочих мест. На эти цели работодателям выделят по 180 тыс. руб. 155 тысяч человек получат услугу по профориентации. Около 6,4 тысячи жителей пройдут профессиональное обучение или дополнительное профобразование и более 12 тысяч человек получат помощь по социальной адаптации на рынке труда. Запланировано свыше 400 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, сообщает пресс-служба агентства труда и занятости населения Красноярского края.

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