Жителя Лесосибирска будут судить за незаконную рубку леса на 4 млн рублей

В Красноярском крае перед судом предстанет 36-летний житель Лесосибирска, обвиняемый в незаконной рубке леса на четыре миллиона рублей.

Злоумышленник нанял бригаду рабочих и ввёл их в заблуждение, заявив о наличии у него разрешительных документов.

С ноября минувшего года по март текущего года в Енисейском участковом лесничестве совершалась незаконная добыча лесных насаждений. В общей сложности было спилено свыше 800 кубометров деревьев породы сосна. Общая сумма ущерба – свыше четырёх миллионов рублей.

Впоследствии правоохранители задержали организатора незаконных вырубок и завели уголовное дело. Теперь жителю Лесосибирска грозит до семи лет колонии.