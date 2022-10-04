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Жителя Лесосибирска будут судить за незаконную рубку леса на 4 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
12:08 4 Октября 2022
вырубка, леса, полиция, преступление, лесорубы, в красноярском крае, суд, мвд
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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В Красноярском крае перед судом предстанет 36-летний житель Лесосибирска, обвиняемый в незаконной рубке леса на четыре миллиона рублей.

Злоумышленник нанял бригаду рабочих и ввёл их в заблуждение, заявив о наличии у него разрешительных документов.

С ноября минувшего года по март текущего года в Енисейском участковом лесничестве совершалась незаконная добыча лесных насаждений. В общей сложности было спилено свыше 800 кубометров деревьев породы сосна. Общая сумма ущерба – свыше четырёх миллионов рублей.

Впоследствии правоохранители задержали организатора незаконных вырубок и завели уголовное дело. Теперь жителю Лесосибирска грозит до семи лет колонии.     

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