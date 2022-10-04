В Нижнеингашском районе отремонтировали участок дороги за 51 млн рублей

Ремонт на первых 9 км участка дороги Нижняя Пойма – Канифольный выполнили по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Участок начинается на выезде из пос. Нижняя Пойма и заканчивается между посёлками Бельняки и Канифольный. Стоимость ремонта — более 51 млн рублей, рассказали в управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.

— За 2,5 месяца было восстановлено покрытие переходного типа из щебеночно-песчаной смеси, расчищены от растительности и укреплены обочины и полоса отвода. Для безопасного движения установили новые знаки и барьерное ограждение, — рассказал Андрей Журавлёв, руководитель КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю».

Маршрут обеспечивает связь посёлков Канифольнинского сельсовета с районным центром и федеральной трассой Р-255 «Сибирь». Также в Нижней Пойме расположена ж/д станция Решоты, входящая в состав Транссибирской магистрали.

Напомним, дорожники отремонтировали участок дороги Канск – Комарово с 8 по 18 км. Он начинается от пересечения автодороги Канск – Комарово с федеральной трассой Р-255 и проходит через Филимоново и Красный Маяк. Все работы выполнили за два месяца. Стоимость ремонта — более 107 млн рублей.

На участке восстановили асфальтобетонное покрытие, укрепили обочины. Кроме этого, отремонтировали водопропускные трубы и примыкания. На выезде из пос. Красный Маяк гравийное покрытие заменили на асфальт, два ж/д переезда обустроили новой дорожно-знаковой информацией, а на двух демонтированных переездах уложили дорожное покрытие, которого не было.

Фото: © пресс-служба КрУДора