Красноярцам показали макеты интерьера обновлённого цирка

Жителям Красноярска показали макеты интерьера цирка после реконструкции. Изображениями поделился автор Telegram-канала «В эти 15 минут модно…» Илья Сураев.

По его словам, интерьер разрабатывался при взаимодействии с директором Красноярского цирка Александром Рыжовым. Перед дизайнерами была поставлена задача – создать современное место для Красноярска, которое может быть площадкой для проведения различных мероприятий.

При отделке здания используется архитектурный бетон и сталь. Лестничный марш будет украшен мозаикой в современной технике. Вход украсит звёздное небо. Добавим, что работа над интерьером начнётся в следующем году.

Фото: © t.me/modno15minut