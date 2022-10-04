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30-летний житель Ачинска ножом зарезал своего соседа

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Красноярск
11:20 4 Октября 2022
в красноярском крае, ачинск, убийство, преступление, следователи, следствие
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В Красноярском крае ночью первого октября в одном из общежитий Ачинска был найден труп 39-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.  

Согласно официальным данным, подозреваемым в убийстве мужчины стал его 30-летний сосед. Следователи считают, что злоумышленник в нетрезвом состоянии пришёл в комнату потерпевшего для того, чтобы разобраться в конфликте, который возник между ними ранее.

В ходе ссоры подозреваемый схватил нож и несколько раз ударил в область шеи соседа. От полученных ранений житель Ачинска погиб на месте инцидента.

Отметим, что злоумышленник задержан и помещён под стражу. Расследование продолжается.

Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

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