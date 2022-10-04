Библиотеки Красноярска и Абакана пополнились книгами по кибербезопасности от «Ростелекома»

В честь празднования Дня интернета в России компания «Ростелеком» подарила книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» Красноярской краевой детской библиотеке и Национальной библиотеке имени Н.Г. Доможакова в Абакане. В ближайшее время специалисты распространят полученные тиражи среди смежных и подведомственных культурно-образовательных учреждений Красноярского края и Хакасии.

Издание по кибербезопасности было составлено в 2021 году при участии профессионального коллектива «Ростелеком-Солар». Большой, технически сложный материал IT-журналист Станислав Макаров сумел изложить в легкой и увлекательной форме. Благодаря этому книга доступна для восприятия самого широкого круга читателей и в первую очередь ориентирована на школьников.

«Мы уже немного познакомились с изданием: оно хорошо структурировано и будет интересно читателям. Сейчас много говорят о рисках и опасностях, которые несет в себе интернет, такая книга — своего рода путеводитель по виртуальному миру — пригодится для развития и обучения детей. Она подходит как для совместного чтения с родителями, так и самостоятельного изучения подростками. Уверена, издание заинтересует и библиотекарей, и учителей, по нему можно проводить уроки кибербезопасности», — сказала Татьяна Буравцова, директор Красноярской краевой детской библиотеки.

«“Ростелеком” является одним из учредителей Альянса по защите детей в цифровой среде — это говорит о том, что компания уделяет большое внимание повышению цифровой грамотности и принимает конкретные шаги в этом направлении. Сотрудники нашего филиала, специалисты в сфере информационных технологий, нередко выезжают в детские дома, техникумы и в неформальной обстановке общаются с ребятами, рассказывают о важных вещах: как защитить персональные данные, как правильно создавать, менять и хранить пароли, какие уловки есть в соцсетях, куда обратиться за помощью, если стал жертвой кибербуллинга. В библиотеки учреждений передают книги “Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир”, чтобы педагоги, воспитатели и сами дети в любое время могли самостоятельно разобраться в чем прелесть и опасность Сети», — рассказал Алексей Усатов, директор Красноярского филиала ПАО «Ростелеком».

Полная версия книги «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» также есть в электронном виде и доступна на сайте «Ростелекома».

По материалам "Ростелеком"

Фото:©"Ростелеком"

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