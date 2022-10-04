На Богучанской ГЭС подведены итоги акции «Чемодан добра»

Активисты Молодежного совета и профсоюзного комитета АО «Богучанская ГЭС» передали в «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кежемского района школьные и канцелярские принадлежности, собранные коллективом станции в рамках благотворительной волонтерской акции РусГидро «Чемодан добра». Школьники получили краски, пластилин, альбомы и наборы цветной бумаги для творчества, карандаши, ручки, папки и пеналы, а самые младшие ученики – полные наборы для первоклассников.

Цель традиционной ежегодной акции - помочь малообеспеченным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к очередному учебному году. По информации КЦСОН, в районе проживают 99 детей, требующих особого внимания и поддержки, в том числе из многодетных семей, дети с особыми потребностями здоровья и т.д. Акция является частью Программы благотворительной деятельности Богучанской ГЭС, которая формируется на основе обращений граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края.

В 2022 году на средства Богучанской ГЭС приобретено и передано юным кодинцам новое оборудование Центра дополнительного образования и многофункциональная детская площадка, установленная в спортивном сквере. На хоккейном корте Кодинска идет монтаж осветительного оборудования, которое позволит увеличить продолжительность тренировок для спортсменов и катания для всех горожан. Оборудование и работы оплачены средствами из Программы Богучанской ГЭС.

Благотворительная акция «Чемодан добра» проводится среди работников компаний, входящих в Группу РусГидро, начиная с 2018 года. Акции по оказанию помощи в подготовке детей в школу проводятся в РусГидро уже много лет.

Стремясь быть социально-ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

Фото: © пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»

По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»