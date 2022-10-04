Три двора отремонтируют в Красноярске в Центральном районе в 2023 году

Стало известно, сколько именно дворов благоустроят в Центральном районе Красноярска в следующем году. Ремонтные работы будут выполнены по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». На данные мероприятия потратят 12 млн рублей.

Согласно планам, в следующем году отремонтируют три двора, два из которых находятся в мкрн. «Покровский». На улице Линейной, 76 будет уложено новое асфальтовое покрытие и брусчатка, разместят детский игровой комплекс и оборудуют пространство для спокойного отдыха. Там установят уличные тренажёры и спортплощадка.

На улице Линейной, 82 будет заменён бордюрный камень, расширен и заасфальтирован проезд, обустроен детскую площадку с безопасным резиновым покрытием и установлены МАФы.

Третий двор, который будет отремонтирован в следующем году, расположен на проспекте Мира, 104. Здесь отремонтируют проезд, заменят колодцы и благоустроят тротуары. Также там появится теннисный стол, два тренажёра и теневой навес.

Фото: © Администрация г. Красноярска