В Красноярске вакциномобиль возле ТЦ «Леруа Мерлен» изменил график работы

Вакциномобиль на парковочной территории ТЦ «Леруа Мерлен» (ул.9 мая, 77) изменил график работы, сообщает министерство здравоохранения Красноярского края.

С 1 октября вакциномобиль работает в 6 дневном режиме: понедельник–суббота — с 11:00 до 16:00. Воскресенье — санитарный день.

В Красноярском крае всего развёрнуто 129 стационарных прививочных пунктов, работают два вакциномобиля (один из них в Красноярске). Также в Красноярске действуют 7 внебольничных пунктов вакцинации при ТЦ.

На 30 сентября в регионе привито от новой коронавирусной инфекции 1 381 140 человек (61,77 % от взрослого населения). Из них детей — 7 794. Закончили вакцинацию 1 326 316 человек (59,32 % от взрослого населения). Жителей 60 лет и старше привито 323 713 человек (55,27 %).

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