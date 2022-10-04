Четыре новых автомобиля поступили в Таймырскую районную больницу

В Красноярском крае в порт посёлка Хатанга поступили четыре автотранспортных средства для районной больницы. На данный момент автомобили находятся на стадии оформления необходимой документации.

За счёт средств из регионального бюджета были приобретены – автомобиль «Нива», карета скорой медицинской помощи класса «A», а также восьмиместный микроавтобус и санитарный автомобиль «УАЗ». Такое число автомобилей, предназначенных для медиков, прибыло в посёлок впервые.

По словам замминистра здравоохранения региона Александра Украинцева, была поставлена непростая задача по транспортировке автотранспорта до Хатанги. Администрация порта, в свою очередь, пошла навстречу медицинским работникам.

Отметим, что к районной больнице прикреплено 4,7 тысяч пациентов. В трудных климатических условиях медикам довольно-таки проблематично добраться до пациентов.

При хороших погодных условиях на прибывшем транспорте можно будет совершать поездки не только до Хатанги, но и до близлежащих поселений.

Отметим, что в регионе каждый год проводятся мероприятия по замене 10-15% от общего числа автомобилей. В общей сложности в этом году запланирована покупка 149 автомобилей медицинского назначения.

Фото: © Минздрав Красноярского края