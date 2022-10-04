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В Красноярске выберут лучшего участкового полиции

Главная Общество
Красноярск
10:18 4 Октября 2022
общество, красноярск, мвд, конкурс
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В Красноярске стартовал конкурс «Лучший участковый уполномоченный полиции в городе Красноярске», где принимают участие по одному сотруднику от 12 территориальных отделов полиции и Межмуниципального управления МВД России «Красноярское». Они достигли наиболее высоких показателей в своей деятельности.

Первый этап конкурса — интерактивное голосование. Оно проходит на официальном сайте администрации города​. Проголосовать можно до 31 октября.

Заключительным этапом конкурса станет индивидуальное собеседование по вопросам организации несения службы.

Имя лучшего участкового назовут 17 ноября.

Победитель получит диплом главы города и премию 220 тыс. руб. Занявших 2 и 3 места наградят благодарственными письмами главы города и премиями 160 тыс. руб. и 100 тыс. руб.

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович​

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