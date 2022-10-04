В Красноярске выберут лучшего участкового полиции

В Красноярске стартовал конкурс «Лучший участковый уполномоченный полиции в городе Красноярске», где принимают участие по одному сотруднику от 12 территориальных отделов полиции и Межмуниципального управления МВД России «Красноярское». Они достигли наиболее высоких показателей в своей деятельности.
Первый этап конкурса — интерактивное голосование. Оно проходит на официальном сайте администрации города. Проголосовать можно до 31 октября.
Заключительным этапом конкурса станет индивидуальное собеседование по вопросам организации несения службы.
Имя лучшего участкового назовут 17 ноября.
Победитель получит диплом главы города и премию 220 тыс. руб. Занявших 2 и 3 места наградят благодарственными письмами главы города и премиями 160 тыс. руб. и 100 тыс. руб.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович