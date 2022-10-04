Баскетболистки «Енисея» выиграли в первом матче нового сезона

Накануне, третьего октября, в Красноярске игроки женской баскетбольной команды «Енисей» провели свой первый матч в рамках нового сезона чемпионата России. Красноярские баскетболистки принимали команду «Спарта&К» (Видное), которую обыграли со счётом 68:61.

В составе красноярского клуба самыми результативными игроками были признаны - Екатерина Гунченко (14 очков), Арсения Матвеева (12 очков) и Инна Фастова (9 очков).

Следующую игру баскетболистки «Енисея» проведут седьмого октября в Сыктывкаре и встретятся с «Никой». 11 октября «Енисей» в родных пенатах примет УГМК из Екатеринбурга.

Фото: © БК «Енисей»