В Канске риелтор обманула 14 человек

В Канске осудят 40-летнюю риелторшу. Она обманным путём присвоила 13,5 млн руб., которые 14 человек передали ей в счёт оплаты недвижимости.

Полицейские установили, что от злоумышленницы пострадали 14 жителей из Канска, Канского района и других близлежащих районов. Под предлогом оказания им риелторских услуг злоумышленница использовала имевшиеся сведения о недвижимости, находившейся в собственности граждан и муниципальном ведении. Жильё она предлагала по заниженной цене. Потерпевшие охотно шли на сделку. Фигурантка оформляла с ними поддельные договоры купли-продажи, а полученные суммы оплаты тратила на себя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Таким образом, с ноября 2019 года по ноябрь 2021 года женщина завладела 13,5 млн руб. обманутых.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 159 «Мошенничество» и ч. 3 ст. 159.3 «Мошенничество с использованием электронных средств платежа» УК РФ.

В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко