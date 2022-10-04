На «Красноярских Столбах» у мужчины случился приступ эпилепсии

Накануне, третьего октября, спасателям была передана информация о том, что на «Красноярских Столбах» одному из туристов стало плохо.

По официальной информации, в районе тропы Ярыгина у 42-летнего мужчины случился приступ эпилепсии и ему потребовалась помощь. В ходе выезда спасателями была оказана первая помощь туристу и он был передан работникам скорой помощи.

Также стало известно, что в Енисейском районе на акватории Енисей у плавсредства с пассажиром на борту заглох двигатель. В ходе аварийно-спасательных мероприятий плавсредство вместе с водителем было эвакуировано в ближайший затон.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости