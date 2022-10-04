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С 20 октября на ул. Дзержинского изменится схема движения

Главная Общество
Красноярск
09:39 4 Октября 2022
общество, красноярск, улица, ремонт
Фотография © admkrsk.ru
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С 20 октября на ул. Дзержинского (в районе ул. Красной Армии) изменится схема движения.

С 20 октября транспорт по ул. Дзержинского (напротив «Кванта») сможет ездить лишь в одностороннем режиме. В две полосы — от ул. Красной Армии до ул. Ленина.

На ул. Красной Армии и прилегающих к ней участках поперечных улиц исторического центра будут установлены знаки, запрещающие парковку. Новые знаки «Осторожно, дети», обозначения пешеходных переходов, «лежачих полицейских» и другие будут временно зачехлены, некоторые будут действовать сразу.

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