С 20 октября на ул. Дзержинского изменится схема движения

С 20 октября на ул. Дзержинского (в районе ул. Красной Армии) изменится схема движения.

С 20 октября транспорт по ул. Дзержинского (напротив «Кванта») сможет ездить лишь в одностороннем режиме. В две полосы — от ул. Красной Армии до ул. Ленина.

На ул. Красной Армии и прилегающих к ней участках поперечных улиц исторического центра будут установлены знаки, запрещающие парковку. Новые знаки «Осторожно, дети», обозначения пешеходных переходов, «лежачих полицейских» и другие будут временно зачехлены, некоторые будут действовать сразу.