Более 11,5 тысяч жителей Красноярского края заболели ОРВИ на минувшей неделе

В Красноярском крае вторую неделю снижается число заболевших ОРВИ. За минувшую неделю у более 11,5 тыс жителей региона было выявлено ОРВИ. Из них свыше двух тысяч – школьники.

По словам руководителя краевого Управления Роспотребнадзора Дмитрия Горяева, в настоящее время из-за заболеваемости учеников ОРВИ на карантин закрыты три класса из двух школ региона – в Минусинске и Рыбинском районе, а также одна группа в детсаду в Березовском районе.

Отметим, что около 500 тыс жителей края привились от гриппа, из них почти 100 тыс – школьники.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости