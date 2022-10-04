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В Красноярске заработали пункты приёма вещей для мобилизованных

Главная Общество
Красноярск
08:55 4 Октября 2022
общество, красноярск, мобилизация, сборы
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Пункты приёма вещей для мобилизованных открылись с 3 октября на базе молодёжных центров, сообщают в администрации города Красноярска.

Список необходимых вещей, можно посмотреть здесь.​

Необходимо, чтобы вещи были новыми.

Адреса пунктов сбора вещей:

  • волонтёрский центр «Доброе дело» (Железнодорожный район, ул. Красномосковская, 42);
  • центр продвижения молодёжных проектов «Вектор» (Кировский район, ул. Транзитная, 52);
  • молодёжный центр «Своё дело» (Октябрьский район, ул. Высотная, 15);
  • центр авторского самоопределения молодёжи «Зеркало» (Центральный район, ул. Бограда, 65);
  • Центр технического проектирования (Свердловский район, ул. Тимошенкова, 87а);
  • молодёжный «ИТ-центр» (Ленинский район, ул. Мичурина, 17);
  • молодёжный центр «Новые имена» (Советский район, ул. Аэровокзальная, 10).

Приём вещей: в будние дни с 14:00 до 20:00, в субботу с 14:00 до 18:00. Воскресенье — выходной.

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

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