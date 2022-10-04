В Красноярске заработали пункты приёма вещей для мобилизованных

Пункты приёма вещей для мобилизованных открылись с 3 октября на базе молодёжных центров, сообщают в администрации города Красноярска.
Список необходимых вещей, можно посмотреть здесь.
Необходимо, чтобы вещи были новыми.
Адреса пунктов сбора вещей:
- волонтёрский центр «Доброе дело» (Железнодорожный район, ул. Красномосковская, 42);
- центр продвижения молодёжных проектов «Вектор» (Кировский район, ул. Транзитная, 52);
- молодёжный центр «Своё дело» (Октябрьский район, ул. Высотная, 15);
- центр авторского самоопределения молодёжи «Зеркало» (Центральный район, ул. Бограда, 65);
- Центр технического проектирования (Свердловский район, ул. Тимошенкова, 87а);
- молодёжный «ИТ-центр» (Ленинский район, ул. Мичурина, 17);
- молодёжный центр «Новые имена» (Советский район, ул. Аэровокзальная, 10).
Приём вещей: в будние дни с 14:00 до 20:00, в субботу с 14:00 до 18:00. Воскресенье — выходной.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив