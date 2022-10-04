4 октября
Красноярск
погода +1 °C
57.57
 
€ 54.39
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Умер бывший главврач Красноярской краевой больницы Родион Петров

Главная Общество
Красноярск
07:47 4 Октября 2022
общество, смерть, медицина, врач, в красноярске, в красноярском крае
версия для печати Ico_print

Скончался красноярский медик, бывший главврач Красноярской краевой больницы Родион Петров.

Медик бы награжден медалью «За доблестный труд», орденом Знак Почета, предлагал рационализаторские решения, изобретения.

«Родион Иванович Петров был человеком, чье личное обаяние и доброжелательность располагали к нему и опытных врачей, и молодых студентов. Внимательный врач, ученый, замечательный педагог, опытный организатор здравоохранения и добрый человек — таким мы запомним Родиона Ивановича», — пишут на портале больницы.

Умер бывший главврач Красноярской краевой больницы Родион Петров

Фото: Красноярская краевая больница 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: На «Красноярских Столбах» у мужчины случился приступ эпилепсии

На «Красноярских Столбах» у мужчины случился приступ эпилепсии

4 Октября 2022 г.
Мужчине стало плохо в районе тропы Ярыгина
Новости Красноярска: С 20 октября на ул. Дзержинского изменится схема движения

С 20 октября на ул. Дзержинского изменится схема движения

4 Октября 2022 г.
Транспорт по ул. Дзержинского (напротив «Кванта») сможет ездить лишь в одностороннем режиме
Новости Красноярска: Более 11,5 тысяч жителей Красноярского края заболели ОРВИ на минувшей неделе

Более 11,5 тысяч жителей Красноярского края заболели ОРВИ на минувшей неделе

4 Октября 2022 г.
Из них более 2 тысяч – школьники
Новости Красноярска: На территории Мотыгинской больницы загорелось одноэтажное здание

На территории Мотыгинской больницы загорелось одноэтажное здание

4 Октября 2022 г.
Никто не пострадал
Новости Красноярска: Синоптики рассказали о погоде в Красноярске в октябре

Синоптики рассказали о погоде в Красноярске в октябре

4 Октября 2022 г.
В воскресенье потеплеет до +17 градусов
Новости Красноярска: В Красноярске заработали пункты приёма вещей для мобилизованных

В Красноярске заработали пункты приёма вещей для мобилизованных

4 Октября 2022 г.
Вещи должны быть новыми
Новости компаний
29/09
ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жители Ачинска летом платили за отопление из-за горячего полотенцесушителя

Жители Ачинска летом платили за отопление из-за горячего полотенцесушителя

29 Сентября 2022 г.
От противоправных действий ресурсоснабжающей организации пострадали сотни жителей
Новости Красноярска: 200 тысяч рублей похитила у клиентов сотрудница мебельной фабрики в Минусинске

200 тысяч рублей похитила у клиентов сотрудница мебельной фабрики в Минусинске

1 Октября 2022 г.
Ей грозит до 5 лет лишения свободы
Новости Красноярска: Власти назвали предельный возраст попадающих под частичную мобилизацию

Власти назвали предельный возраст попадающих под частичную мобилизацию

29 Сентября 2022 г.
Информация появилась на портале "объясняем.рф"
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru