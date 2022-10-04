Умер бывший главврач Красноярской краевой больницы Родион Петров

Скончался красноярский медик, бывший главврач Красноярской краевой больницы Родион Петров.

Медик бы награжден медалью «За доблестный труд», орденом Знак Почета, предлагал рационализаторские решения, изобретения.

«Родион Иванович Петров был человеком, чье личное обаяние и доброжелательность располагали к нему и опытных врачей, и молодых студентов. Внимательный врач, ученый, замечательный педагог, опытный организатор здравоохранения и добрый человек — таким мы запомним Родиона Ивановича», — пишут на портале больницы.