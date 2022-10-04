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Синоптики рассказали о погоде в Красноярске в октябре

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Красноярск
09:02 4 Октября 2022
в красноярске, погода, непогода, прогноз, синоптики
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Главный синоптик гидрометцентра «Среднесибирское УГМС» Дмитрий Ульянов на пресс-конференции в пресс-центре «КП-Красноярск» поведал о том, какая погода ждёт жителей Красноярска в октябре.

Согласно прогнозам, второй месяц осени в городе будет в пределах нормы. Средняя температура составит +2,3°C. Что касается осадков, то они тоже будут в пределах нормы, кроме севера Красноярского края. Там ожидается осадков больше нормы.

Также Дмитрий Ульянов сообщил, что начало месяца будет ниже нормы, однако середина и конец октября ожидается тёплым. На этой неделе, пятого и шестого октября, прогнозируются небольшие дожди в дневное время, ночью шестого октября – мокрый дождь. Дневные температуры в эти два дня составят от +6°C до +8°C, в ночные часы – от +2°C до +17°C.

Седьмого октября ожидается дождливая погода, а в ночное время возможно выпадение снега. Ночью на столбике термометра будет около +2 градусов, днём – до +7 градусов. На выходных ожидается тёплая погода – от +10°C до +12°C, в воскресенье потеплеет до +17°C. Будет без осадков.

Фото: © Никита Алексеев   

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