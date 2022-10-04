На «Госуслугах» опубликовали форму для обжалования необоснованной повестки

На портале написано, что заявление может подавать как сам призывник, так и его родственники. Также появилась возможность записаться добровольцем на СВО на «Госуслугах».

«Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны или поступить на службу отряд добровольцев», - описано на сайте.

Напомним, что для получения возможности стать добровольцем россиянин должен быть в возрасте от 20 до 60 лет. На сайте, кстати, написано, наличие опыта военной службы «не обязательно».

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов