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На «Госуслугах» опубликовали форму для обжалования необоснованной повестки

Главная Общество
Красноярск
07:22 4 Октября 2022
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На портале написано, что заявление может подавать как сам призывник, так и его родственники. Также появилась возможность записаться добровольцем на СВО на «Госуслугах».

«Не получившие повестку граждане могут в добровольном порядке быть призваны или поступить на службу отряд добровольцев», - описано на сайте. 

Напомним, что для получения возможности стать добровольцем россиянин должен быть в возрасте от 20 до 60 лет. На сайте, кстати, написано, наличие опыта военной службы «не обязательно».

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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