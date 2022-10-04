Илон Маск предложил урегулировать российско-украинский конфликт

Известный общественный деятель Илон Маск предложил свой план по разрешению российско-украинского конфликта.
Вот, что Маск предложил сделать на своей странице в соцсетях, чтобы все успокоились и всё разрешилось.
- Провести референдум на присоединенных к России регионах под наблюдением ООН;
- Оставить Крым частью России (Он говорит: «он был им с 1783 года, до ошибки Хрущева»)
- Гарантировать наличие воды в Крыму;
- Оставить Украину с нейтральным статусом.
В комментариях к словам Илона Маска в соцсетях бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник использовал нецензурную брань.
Фото: © РИА Новости / AP Photo / Mark Lennihan