Илон Маск предложил урегулировать российско-украинский конфликт

Известный общественный деятель Илон Маск предложил свой план по разрешению российско-украинского конфликта.

Вот, что Маск предложил сделать на своей странице в соцсетях, чтобы все успокоились и всё разрешилось.

- Провести референдум на присоединенных к России регионах под наблюдением ООН;

- Оставить Крым частью России (Он говорит: «он был им с 1783 года, до ошибки Хрущева»)

- Гарантировать наличие воды в Крыму;

- Оставить Украину с нейтральным статусом.

В комментариях к словам Илона Маска в соцсетях бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник использовал нецензурную брань.

Фото: © РИА Новости / AP Photo / Mark Lennihan