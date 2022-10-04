Красноярцы смогут самостоятельно сформировать детализацию счета за электроэнергию

«Красноярскэнергосбыт» дополнил личный кабинет частного клиента на сайте krsk-sbit.ru новой опцией. Теперь пользователи могут в режиме реального времени получить детализированную информацию о состоянии финансово-лицевого счета за любой период, а не ждать акт сверки от специалиста энергосбытовой компании.

Для того, чтобы самостоятельно сформировать справку, необходимо зайти в личный кабинет и кликнуть на «Заказ документов». Далее в появившемся окне нужно нажать «Детализация счета», выбрать период, за который вы хотите получить данные, и точку учета. Точкой учета может быть не только электроэнергия, но и другие коммунальные ресурсы и услуги, которые входят в единый платежный документ. После этого на странице ниже появится таблица с детализацией счета. Также вы можете скачать и распечатать данный документ.

Обращаем внимание, что эта опция введена для тех клиентов, которые хотят детально разобраться с объемами потребления ресурсов и расчетами за них. Если акт сверки требуется для юридически значимых целей, то потребуется оригинал с печатью и подписью ответственного лица.

Добавим, что личный кабинет клиента на сайте Красноярскэнергосбыта – это мультиопциональный сервис, с помощью которого можно решать все вопросы без личного визита в офис компании: от передачи показаний счетчиков до обмена документами с гарантирующим поставщиком.

Фото:©«Красноярскэнергосбыт»