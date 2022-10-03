Мокрый снег с дождём и гололедицей ожидают синоптики в Красноярском крае 4 октября

Во вторник, четвёртого октября, на севере Красноярского края синоптики прогнозируют неблагоприятные погодные условия. Согласно прогнозам метеорологов, в течение суток ожидаются сильные порывы ветра, мокрый снег и гололедица на дорогах.

В связи с этим спасатели рекомендуют при сильном ветре обходить плохо закреплённые конструкции и деревья. Также в период неблагоприятных погодных явлениях возможно отключение электричества.

Водителям, в свою очередь, следует быть осторожными и аккуратными во время движения, а также необходимо учитывать погодные условия и установить зимнюю резину.

Фото: © Никита Алексеев