Волонтёры исполнили мечту красноярского 7-классника с онкологией

12-летний житель Красноярска Иван Пашутин, страдающий онкологией, смог дождаться исполнения своего желания благодаря проекту «Мечтай со мной». Ученик школы №45 мечтал о полёте над Красноярском.

В результате его мечта была исполнена и он в конце сентября отправился в полёт на четырёхместном самолёте.

Добавим, что проект был создан региональным общественным движением республики Татарстан «Наше дело». Претворить мечту юного красноярца в жизнь помогла команда пилотов ассоциации популяризации авиации и воздухоплавания «Свободный полет» при поддержке управления соцзащиты населения мэрии Красноярска. ​

Фото: © Администрация г. Красноярска