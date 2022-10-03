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Волонтёры исполнили мечту красноярского 7-классника с онкологией

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Красноярск
16:03 3 Октября 2022
администрация, красноярск, город, в красноярске, ребенок, самолет
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12-летний житель Красноярска Иван Пашутин, страдающий онкологией, смог дождаться исполнения своего желания благодаря проекту «Мечтай со мной». Ученик школы №45 мечтал о полёте над Красноярском.

В результате его мечта была исполнена и он в конце сентября отправился в полёт на четырёхместном самолёте.

Добавим, что проект был создан региональным общественным движением республики Татарстан «Наше дело». Претворить мечту юного красноярца в жизнь помогла команда пилотов ассоциации популяризации авиации и воздухоплавания «Свободный полет» при поддержке управления соцзащиты населения мэрии Красноярска. ​

Фото: © Администрация г. Красноярска

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