4 октября будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Ирбейском районе Красноярского края

4 октября с 08:00 до 17:00 часов местного времени, в связи с проведением ремонтных работ будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный вблизи села Ирбейское на пересечении с автомобильной дорогой Ирбейское – Солянка (Ирбейский район Красноярского края).

Проезд автотранспорта будет организован по одной полосе в реверсивном режиме.

ГИБДД и администрация Ирбейского района уведомлены о временном ограничении движения на переезде.

Красноярская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.