В Красноярском крае железногорца отправят под арест за пьяный дебош в туберкулёзном диспансере

В Красноярском крае жителя Железногорска привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка, которое он устроил в здании туберкулёзного диспансера.

По официальной информации, мужчина в нетрезвом виде стучался в двери кабинетов, нецензурно выражался, требовал впустить его, мешал работе медперсонала, отвлекал медиков от работы и вёл себя вызывающе.

На судебном заседании железногорец признал свою вину в содеянном. По решению суда железногорец был признан виновным и ему назначили наказание в виде пяти суток административного ареста.

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