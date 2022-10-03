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В Красноярском крае железногорца отправят под арест за пьяный дебош в туберкулёзном диспансере

Главная Общество
Красноярск
14:53 3 Октября 2022
в красноярском крае, железногорск, преступление, суд
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В Красноярском крае жителя Железногорска привлекли к ответственности за нарушение общественного порядка, которое он устроил в здании туберкулёзного диспансера.

По официальной информации, мужчина в нетрезвом виде стучался в двери кабинетов, нецензурно выражался, требовал впустить его, мешал работе медперсонала, отвлекал медиков от работы и вёл себя вызывающе.   

На судебном заседании железногорец признал свою вину в содеянном. По решению суда железногорец был признан виновным и ему назначили наказание в виде пяти суток административного ареста.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

 

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