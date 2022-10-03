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Богучанская ГЭС – бронзовый призер Всероссийских соревнований оперативного персонала

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Красноярск
14:25 3 Октября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, гэс, соревнования
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В финале Девятых Всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС команда АО «Богучанская ГЭС» получила 3523,6 баллов из 4200 возможных и заняла 3 место. Соревнования проходили 23-27 сентября на базе крупнейшей в Европе Волжской ГЭС, на территории которой находится Волжский учебный центр Корпоративного Университета Гидроэнергетики (КорУнГа). По итогам зрительского голосования, проходившего на сайте соревнований, команда Богучанской ГЭС награждена памятным призом зрительских симпатий от организаторов.

В финал Всероссийских соревнований вышли команды, прошедшие отборочные этапы в регионах «Запад» и «Восток» весной 2022 года. В отборочных этапах впервые в истории соревнований участвовали 28 энергетических объектов, а в финал были допущены не 8, а 10 лучших команд, представляющие Группу РусГидро (Богучанская, Волжская, Воткинская, Загорская, Зейская, Нижегородская, Новосибирская, Саяно-Шушенская и Чебоксарская ГЭС) и «ЕвроСибЭнерго» (Иркутская ГЭС).

Условия соревнований предполагали, что команды будут управлять виртуальной «Новой ГЭС», оборудование и параметры которой будут одинаково незнакомы для всех участников. Впервые в соревнования был включен дополнительный седьмой этап, связанный с обслуживанием устройств релейной защиты и автоматики (РЗА). Команда Богучанской ГЭС, в состав которой вошли начальник Оперативной службы Владислав Никитин (руководитель команды), Максим Федоров (начальник смены станции), Алексей Дудин (начальник смены машинного зала), Роман Майков (машинист гидроагрегата) и Иван Буга (инженер по обслуживанию подстанций), прошла соревнования без штрафов от Мандатной комиссии и  получила дополнительные баллы на этапе ликвидации возгорания.

Команда Богучанской ГЭС впервые приняла участие в региональном этапе Всероссийских соревнований в 2014 году. В 2016 году оперативники станции вышли в финал и заняли пятое место, а в 2018 году - в финале поднялись на третью ступень пьедестала почета. По итогам Седьмых Всероссийских соревнований лучшим машинистом гидроагрегатов в России был признан Петр Иванов. Через два года на Восьмых соревнованиях Петр Иванов победил в номинации «Лучший начальник смены машинного зала» и на региональном этапе, и в финале. На отборочном этапе Девятых Всероссийских соревнований команда Оперативной службы АО «Богучанская ГЭС» получила 3084,3 балла из 3400 возможных и заняла второе место среди 15 команд. Начальник смены машинного зала Богучанской ГЭС Алексей Дудин был признан лучшим по профессии.

*Всероссийские соревнования оперативного персонала ГЭС РусГидро проводятся с 2005 года. Цель соревнований – оценка и совершенствование уровня профессиональной подготовки сотрудников оперативных служб ГЭС, распространение передовых методов работы. Соревнования проводятся раз в два года, но из-за пандемии в 2020 году не проводились, гидроэнергетики вышли на профессиональный старт после четырех лет перерыва. С 2008 года в состязаниях принимают участие не менее 20 команд, в 2022 году – 28 команд, в том числе представители Группы РусГидро, ООО «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация», ПАО «Колымаэнерго», ПАО «Камчатскэнерго» и др.

Фото: © пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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