В Красноярске каток на площади Мира могут залить к концу октября

В Красноярске ледовый каток на площади Мира может быть залит уже к концу октября. Об этом сообщают Gornovosti со ссылкой на Красгорпарк.

Специалисты отмечают, что если вмешаются погодные условия, то сроки могут быть увеличены. В настоящее время на площади установлено ограждение и сформировано основание из песка.

Кроме того, там находится шатёр с оборудованием, подготовлены гараж для трактора и модульный туалет.

Планируется установка айсматов, которые будут основой ледового поля.

Фото: vk.com/krasgorpark