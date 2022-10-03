В Минусинске заведующую детсадом осудили условно на 2 года за финансовые махинации

Вынесен приговор заведующей Минусинским детским садом № 28 «Аленький цветочек», сообщает объединённая пресс-служба судов Красноярского края.

Её обвиняют по ч.1 ст. 286 УК РФ.

С августа 2018 года по сентябрь 2020 заведующая детсадом комбинированного вида незаконно увеличивала размеры стимулирующих выплат педагогам. В последующем она незаконно собирала часть начисленных премий через делопроизводителя.

Приговором суда ей назначено лишение свободы условно на 2 года с лишением права занимать должности в детских дошкольных и других образовательных учреждениях, связанных с выполнением организационно-распорядительных функций на срок 2 года.

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