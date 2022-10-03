Красноярец рассказал о своей роли в сериале «Нина»

Показ сериала «Нина», о матери троих детей̆, которая была счастлива в браке – трижды, но особенно удачным оказалось последнее замужество – с бизнесменом Костей̆ стартует сегодня, 3 октября.

В сериале собран настоящий ансамбль суперзвёзд кино: Виктория Исакова, Сергей Бурунов, Андрей Бурковский, Сергей Лавыгин и Юлия Хлынина. Кроме того, на площадке с таким звездным составом появился и наш земляк, бывший актер красноярского драматического театра им. А.С. Пушкина Евгений Сафронов, который исполнил в картине одну из ролей. Мы побеседовали с Евгением о съемках в сериале, о том, тяжело ли пробиться в профессии, если ты не родился в столице, и, конечно, о Красноярске.

Евгений, расскажите о вашей роли в сериале «Нина»? Кто ваш герой, какой он?

В сериале «Нина» я сыграл небольшую роль, скорее даже эпизод в одной из серии фильма. Сыграл врача травматолога: это настоящий профессионал своего дела, который спокойно выполняет свою работу с присущим всем врачам достоинством и особенным чувством юмора. Такой опытный, внимательный и принципиальный персонаж.

Как вы готовились к роли, чем вдохновлялись?

Персонаж собирательный. За основу характера взят образ моего друга, как раз именно врача ортопеда-травмотолога из Питера. Переложил его психо-эмоциональный ряд на собственные средства выражения – такой вот и получился персонаж.

Как вам работалось в команде с создателями сериала?

Легко! Приятно! Команда высокопрофессиональная: всё по делу, творческие рамки широкие. Чёткие режиссерские задачи Дмитрия Литвиненко и немного актерской лёгкости вместе с Викторией Исаковой и Евгением Переваловым. Получилось мгновенно влиться в группу и динамично отработать свою смену.

С какими сложностями в вашей карьере вы сталкивались, тяжело ли пробиваться актеру из небольшого города в столице? Как преодолеть трудности?

Это Красноярск-то небольшой город?! Талантливым людям открыта дорога везде! Не важно из какого ты города. Становиться профессионалом и служить обществу нужно там, где ты нужен! Сейчас масса возможностей в крупных городах, где развита театральная культура, зрительский интерес. Кино снимают по всей стране и, если ты профи, то тебя найдут, заметят, пригласят! Дорогу осилит идущий!!! Терпенье и труд- всё перетрут… и т.д. Преодолеть любые трудности можно только если много работать и стремиться к своей цели!

Почему вы выбрали именно эту профессию?

Профессия меня выбрала сама! Сначала я учился в КГУ на физическом факультете, а после первого курса совершенно случайно узнал, что есть такой институт, где учат быть актером. Пришёл на собеседование и засосало!!! Через месяц я уже был его студентом! Есть такая профессия – Родину просвещать! И мы одни из таких людей!

Какие роли вы особенно любите исполнять?

Нет таких ролей, над которыми не интересно работать! Чем неоднозначнее характер, тем интереснее докопаться до правды этого человека, а значит, до сути и причин поступков и поведения!

Какую самую необычную роль вам приходилось исполнять?

Самая необычная, пожалуй, была в красноярском театре Пушкина - Бруно в «Великолепном рогоносце» Алексея Крикливого. Если говорить о кино, то в этом году в апреле вышел фильм «1941. Крылья над Берлином». Я впервые снялся в военной картине. Рекомендую посмотреть этот фильм. Мне посчастливилось знать чудесного человека Сергея Пускепалиса - высокий профессионал, провели вместе целых две недели на съёмочной площадке, в том числе за беседами несколько послесменных вечеров. Столько житейско-мудрого, профессионально-теплого, человеческого и патриотического в одном человеке я еще не встречал. Я подавлен в связи с его уходом... Это невероятная беда. Громадная потеря. Невосполнимая утрата.

Есть ли у вас роль мечты?

Много желаний, не перечислишь! Побольше и поразнообразнее ролей себе желаю! Как говорил один старшекурсник в институте, Александр Черкасов: «Работать умею. Работу свою люблю!».

Расскажите немного о вашей малой родине, о Красноярске: в каком районе вы родились, жили, где учились?

В Красноярск я приехал из Саяногорска, где заканчивал школу. А родился я в Казахстане в промышленном городе Темиртау. Красноярск сразу стал родным. «Ладушка» - мои родные кварталы. Институт…курс Валерия Аркадьевича Дьяконова и 25 ролей в театре Пушкина.

Вы часто бываете в Красноярске? Что особенно любите в городе, может, скучаете по каким-то местам из Красноярска?

Бываю редко, но всякий раз думаю о Красноярске. Родные там мои, друзья и даже некоторые поклонницы помнят…Набережная, проспект Мира, Дом Актера…. И многое другое! Теплые воспоминания и ощущение чего-то понятного и родного!

Фото предоставлено ТНТ