«Н.Г. Гадаловъ» — уникальный красноярский ресторан с сибирской кухней

Нет кухни в России более любимой, чем сибирская. Она разнообразна и интересна. Это сугудай, биточки или котлетки из щуки, оленина с брусничным соусом, салат с олениной, папоротником, блюда с дикоросами и многое другое.

Сибирскую кухню в Красноярске пробуют открыть практически в каждом ресторане, однако не у всех это получается.

Ресторан «Н.Г. Гадаловъ», который отрылся в 2007 году на Дубровинского, 100, уже зарекомендовал себя и предлагает в своём меню лучшие авторские блюда сибирской кухни. Это один из лучших, уникальных ресторанов Красноярска с собственной историей. Редкий случай, когда заведения столько существуют, целых 15 лет! На моей памяти несколько успешных заведений, которые прогремели на весь город, ушли на задворки истории. Они зажигались как звёзды и точно так же быстро гасли.

Уютный ресторан в самом центре города с видом на набережную. В это легко поверить, даже не открывая дверь. Внутри можно занимать хоть самые лучшие места у окна с отличным видом на набережную. Уютный интерьер создан в пастельных тонах, стилизован под дворянский особняк 19 века. На стенах залов выставка картин и фотографий с видами старого города. Атмосфера спокойная, играет приятная негромкая музыка. Для многих ресторан становится семейным местом, но также здесь идеальная обстановка как для романтического ужина, так и для делового общения.

Главное — это, конечно, меню, которое разработал шеф-повар Галина Келлер. Рекомендуем соления, а также одну из жемчужин кухни — пельмени с тремя видами мяса, из сибирских рыб, из дичи. Также используются и старинные рецепты, к примеру, котлеты по рецепту Пожарского с грибным соусом.

Готовят здесь и подают блюда быстро. Достойная кухня, всё в сибирских традициях. Подача и оформление блюд на высоком уровне. Кстати, здесь подают фирменные настойки, например Хреновуху.

Отметим, что сейчас в ресторане новое меню.

Давайте всё же ненадолго окунёмся в историю, чтобы понять, откуда взялось название ресторана «Н.Г. Гадаловъ», ведь совсем не каждый красноярец знает, не то, что гость города, что название носит имя основателя сибирской купеческой династии. Об этом рассказала Наталья Губанова, директор ресторана:

— Николай Герасимович Гадалов — купец первой гильдии, меценат. Он активно занимался торговлей в Красноярске, впервые организовал регулярное грузовое и пассажирское пароходное сообщение по Енисею между Красноярском, Енисейском и Минусинском. С именем Н. Г. Гадалова связано развитие исторического центра Красноярска. Особняки семьи Гадаловых (перекресток ул. Кирова и пр. Мира) долгое время считались лучшими и самыми дорогими домами города. Именно особняк-магазин Н. Г. Гадалова (ныне магазин «Детский мир») был первым в городе электрифицированным зданием. В этом здании Н. Г. Гадалов принимал в 1891 г. цесаревича Николая Александровича — будущего императора России. Н. Г. Гадалов одним из первых в Красноярске установил телефон, связавший его магазины и пристань.

Также он был гласным Красноярской городской Думы, директором попечительского общества о тюрьмах, членом попечительского совета женской гимназии, комитета Синельниковского общества, Российского общества Красного Креста, занимался благотворительностью и общественной деятельностью.

Конечно, если ресторан носит имя такого значимого не только для региона, но и всей России человека, просто необходимо держать марку, что отлично получается у «Н.Г. Гадаловъ».

Если вам нужно отпраздновать знаменательное событие в Красноярске, тогда вам в «Н.Г. Гадалов». Большим преимуществом ресторана являются прекрасные пейзажи из окон, уютный интерьер, высокий сервис и разнообразие кухни.

Адрес: г. Красноярск, ул. Дубровинского, 100.

Телефон: +7 (391) 266-15-60.