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В Красноярском крае будут судить двух жителей Талнаха за кражу кабеля из подвалов домов

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Красноярск
13:15 3 Октября 2022
в красноярском крае, норильск, полиция, преступление, преступник, суд
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В Красноярском крае в Норильске состоится суд над двумя жителями Талнаха, обвиняемых в хищении кабеля. Правоохранителями было установлено, что 27-летний житель Талнаха срезал в подвалах жилых домов кабель общей длиной 535 м более чем на 128 тыс рублей. Кабель злоумышленник сдал в пункт приёма металла.

Кроме того, летом этого года 55-летний житель Талнаха похитил с кабельной магистрали отрезок телефонного кабеля длиной 30 м более чем на 6 тыс рублей.

Также выяснилось, что, пребывая в нетрезвом виде, обвиняемые поочередно срезали в подвале одного из домов телефонный кабель длиной 27 м более чем на 8 тыс рублей. Злоумышленников задержали в тот момент, когда они выносили похищенное. Мужчинам грозит до пяти лет колонии.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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