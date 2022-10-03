В Богучанском районе появится новая амбулатория

В центре пос. Пинчуга Богучанского района по национальному проекту «Здравоохранение» построят новую амбулаторию, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

В модульном здании откроются кабинеты для физиопроцедур и вакцинации и дневной стационар. Объект оснастят медицинской техникой, мебелью и другим оборудованием.

На данный момент строители выровняли площадку и подготовили её для заливки основания. Возведут здание до конца года.

Напомним, в Красноярском крае за три года откроются семь крупных поликлиник (из них 3 в Красноярске). Заменят 155 ФАПов и врачебных амбулаторий. Также в планах провести реконструкцию 14 объектов, капитально отремонтировать 73 поликлиники, участковых и районных больниц, врачебных амбулаторий. Будет приобретено 192 единицы автотранспорта. К 2024 году в регионе откроются 6 центров амбулаторной онкологический помощи. Кроме этого, планируется переоснастить 8 сосудистых центров.

Поликлинику в мкр. Покровский, палатный корпус краевого онкологического диспансера, поликлинику в с. Идринское, лечебно-диагностический корпус в Ирбее введут в эксплуатацию уже в этом году. В 2023 году введут поликлинику в мкр. Северный. В числе объектов 2024 года — поликлиники в Свердловском районе и в Емельяново.

Фото: © kraszdrav.ru