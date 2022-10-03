3 октября
Красноярск
погода +6 °C
55.3
 
€ 52.74
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Богучанском районе появится новая амбулатория

Главная Общество
Красноярск
13:08 3 Октября 2022
общество, в красноярском крае, здравоохранение, строительство
версия для печати Ico_print

В центре пос. Пинчуга Богучанского района по национальному проекту «Здравоохранение» построят новую амбулаторию, рассказали в министерстве здравоохранения Красноярского края.

В модульном здании откроются кабинеты для физиопроцедур и вакцинации и дневной стационар. Объект оснастят медицинской техникой, мебелью и другим оборудованием.

На данный момент строители выровняли площадку и подготовили её для заливки основания. Возведут здание до конца года.

Напомним, в Красноярском крае за три года откроются семь крупных поликлиник (из них 3 в Красноярске). Заменят 155 ФАПов и врачебных амбулаторий. Также в планах провести реконструкцию 14 объектов, капитально отремонтировать 73 поликлиники, участковых и районных больниц, врачебных амбулаторий. Будет приобретено 192 единицы автотранспорта. К 2024 году в регионе откроются 6 центров амбулаторной онкологический помощи. Кроме этого, планируется переоснастить 8 сосудистых центров.

Поликлинику в мкр. Покровский, палатный корпус краевого онкологического диспансера, поликлинику в с. Идринское, лечебно-диагностический корпус в Ирбее введут в эксплуатацию уже в этом году. В 2023 году введут поликлинику в мкр. Северный. В числе объектов 2024 года — поликлиники в Свердловском районе и в Емельяново.

Фото: © kraszdrav.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 4 октября будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Ирбейском районе Красноярского края

4 октября будет ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в Ирбейском районе Красноярского края

3 Октября 2022 г.
Там будут проводиться ремонтные работы
Новости Красноярска: В Красноярском крае железногорца отправят под арест за пьяный дебош в туберкулёзном диспансере

В Красноярском крае железногорца отправят под арест за пьяный дебош в туберкулёзном диспансере

3 Октября 2022 г.
Мужчина буянил и нецензурно выражался
Новости Красноярска: В Минусинске заведующую детсадом осудили условно на 2 года за финансовые махинации

В Минусинске заведующую детсадом осудили условно на 2 года за финансовые махинации

3 Октября 2022 г.
Махинациями она занималась с августа 2018 года по сентябрь 2020
Новости Красноярска: Богучанская ГЭС – бронзовый призер Всероссийских соревнований оперативного персонала

Богучанская ГЭС – бронзовый призер Всероссийских соревнований оперативного персонала

3 Октября 2022 г.
В отборочных этапах впервые участвовали 28 энергетических объектов
Новости Красноярска: В Красноярске каток на площади Мира могут залить к концу октября

В Красноярске каток на площади Мира могут залить к концу октября

3 Октября 2022 г.
Осуществить задуманное удастся, если позволит погода
Новости Красноярска: Депутат Госдумы от Красноярского края Артур Чилингаров внесён в санкционный список США

Депутат Госдумы от Красноярского края Артур Чилингаров внесён в санкционный список США

3 Октября 2022 г.
Также в список включили Александра Новака и Раиса Кармазина
Новости компаний
29/09
ПСБ содействует притоку крупных компаний в ДНР, ЛНР, Харьковскую, Херсонскую и Запорожскую области и на полуостров Крым
28/09
ПСБ начал выдачу дальневосточной ипотеки учителям и медикам ДФО под 1,5%
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Пропавшего журналиста из Железногорска нашли мёртвым

Пропавшего журналиста из Железногорска нашли мёртвым

2 Октября 2022 г.
Он был заядлым таёжником
Новости Красноярска: Власти назвали предельный возраст попадающих под частичную мобилизацию

Власти назвали предельный возраст попадающих под частичную мобилизацию

29 Сентября 2022 г.
Информация появилась на портале "объясняем.рф"
Новости Красноярска: Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области

Первых уклонистов от мобилизации объявили в розыск в Новосибирской области

28 Сентября 2022 г.
Военный комиссар Евгений Кудрявцев рассказал о процедуре вручения повесток
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru