В Уярском районе открыли площадку ГТО

В с. Толстихино открыли площадку для подготовки и сдачи нормативов ГТО. Разместили её рядом с озером и спортивной комплексной площадкой, построенной ранее, сообщили в министерстве спорта Красноярского края.

По словам Елены Гамбург, главы Толстихинского сельсовета, здесь будут собираться не только подростки, но и взрослые.

На площадке традиционно размещены гимнастические скамьи, уличные тренажёры для жимов, пресса и приседаний, турники с регулируемой высотой перекладины, баскетбольный щит, брусья, рукоходы.

Напомним, ранее в с. Курай Дзержинского района была открыта современная площадка ГТО. Новый спортивный объект был построен на территории общеобразовательного учреждения.

На средства из районного бюджета было уложено основание для площадки, а турники, брусья, тренажёры и безопасное покрытие было установлено за счёт федеральных средств.

Каждый тренажёр имеет свой QR-код, с помощью которого можно получить рекомендации по подготовке и выполнению нормативов ГТО.

В связи с тем, что ученики Курайской школы демонстрируют высокие спортивные результаты, ни у кого не было вопросов, связанных с местом строительства спортивной площадки. Директор школы Ольга Курбангулова, в свою очередь, говорит, что с появлением нового спортивного объекта возможность укреплять здоровье теперь есть и у детей.

Добавим, что за счёт удачного месторасположения площадки она будет всегда пользоваться высокой популярностью.

Фото: © пресс-служба министерства спорта Красноярского края