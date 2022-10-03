Аллея ангелов в память о погибших детях Донбасса открылась в Красноярске

В Красноярске была открыта аллея в память о погибших детях Донбасса. Аллея ангелов появилась рядом с территорией общеобразовательного учреждения №156. В память о погибших было высажено порядка 40 рябин.

Совместно учениками и учителями в высадке рябин, а также митинге участвовали министр образования региона Светлана Маковская, министр лесного хозяйства Алексей Панов, а также краевые парламентарии и главврач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин, работавший на Донбассе добровольцем.

По словам Светланы Маковской, главной ценностью взрослых являются дети и гибель ребёнка является самым большим горем. Министр отметила, что дети Донбасса могли кем-то стать и у них были свои мечты. Именно в память о них был открыт монумент – Аллея ангелов.

Каждый день к памятнику приносят цветы с игрушками. В память о погибших детях Донбасса высаживают деревья, чтобы помнить и не забывать. Следить за аллей будут педагоги и ученики из школы №156, а также жильцы близлежащих домов.

Добавим, что в России регулярно проводится акция «Лес Победы» в память о жертвах Великой Отечественной войны и теперь в крае появится аллея в память о погибших детях Донбасса.

Фото: © Диана Иванова / krskstate.ru