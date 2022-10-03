Посадившего на цепь собственную дочь жителя Минусинска заключили под стражу до 26 ноября

В Красноярском крае было вынесено постановление суда в отношении жителя Минусинска, который подозревается в жестоком обращении с дочерью-подростком.

Напомним, что правоохранителями был задержан отец 13-летней девочки, который с мая по июль текущего года вместе с женой привязывал собственную дочь цепью к трубе. Таким образом, родители хотели перевоспитать девочку.

Согласно решению Минусинского городского суда, отец девочки останется под стражей до 26 ноября этого года.

Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид