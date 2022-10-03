Воспитателю детсада в мкр. Солнечный за избиение и унижение детей грозит тюрьма

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении женщины 1957 года рождения. Её обвиняют по пп. «а», «г» ч. 2 ст.117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщает пресс-служба ведомства. Бывшей воспитательнице грозит максимальное наказание — лишения свободы на срок до 7 лет и до 3 лет соответственно.

Обвиняемая — воспитатель дошкольного муниципального учреждения в мкр. Солнечный из-за нежелания заниматься воспитанием, присмотром и уходом за детьми и испытывая раздражение от их непослушания, жестоко обращалась с ними.

С 19 июля 2021 года по 3 декабря 2021, женщина с 07 до 19 часов, грубо общалась с 15 детьми 2017 и 2018 года рождения. Она унижала их человеческое достоинство, запрещала посещать туалетную комнату, либо закрывала в ней. Кроме этого, обвиняемая трём воспитанникам 2018 года рождения причиняла физическую боль, физические и психические страдания.

Уголовное дело направлено в суд.

Также с воспитателем был расторгнут трудовой договор. Заведующая садика привлечена к дисциплинарной ответственности.

Фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок