Красноярка Анастасия Анисимова в 31-й раз выиграла чемпионат России по лёгкой атлетике

Жительница Красноярского края Анастасия Анисимова приняла участие в чемпионате и первенстве России по лёгкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями. В турнире, состоявшемся в Тамбове, приняли участие 98 спортсменов из двенадцати российских регионов.

Красноярский край на данных состязаниях был представлен Анастасией Анисимовой, финишировавшей первой. Таким образом, Анисимова выиграла золотую медаль чемпионата России в 31-й раз.

Отметим, что красноярке предстоит 5 октября принять участие в международных состязаниях Летние игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт». Анисимова выступит в беге на 1,5 км.

Фото: © Минспорта Красноярского края