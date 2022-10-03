В Красноярске благодаря прокуратуре ребёнок-инвалид получил квартиру

Прокуратурой Ленинского района установлено, что сын заявительницы страдает тяжёлой формой эпилепсии. Заболевание — основание для предоставления ему вне очереди жилого помещения с учётом дополнительной жилой площади.

В 2020 году орган местного самоуправления поставил семью инвалида на учёт, но длительное время жильё не предоставляли.

Прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении на орган местного самоуправления обязанности предоставить ему без очереди жилое помещение, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Судом требования прокурора удовлетворены, ребёнку-инвалиду предоставлено жильё. С его законным представителем заключён договор социального найма.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина