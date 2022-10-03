Жительница Минусинска оплатила штрафы для выезда в Казахстан

Жительница Минусинска не смога пройти таможенный контроль из-за долгов. Она на месте оплатить задолженность 180 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

31-летняя женщина накопила долги по компенсации морального вреда в пользу физлица, долги по штрафам ГИБДД и коммунальным платежам.

Судебный пристав арестовал банковский счёт должницы, вынес постановление о запрете регистрационных действий с имуществом, и ограничил женщину в праве выезда из России.

Это не побудило жительницу Минусинска погасить долг, но ей понадобилось выехать в Казахстан и, чтобы выехать из страны, ей пришлось погасить задолженность.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев