Житель Дудинки незаконно выловил более 190 экземпляров рыбы белых пород на 170 тысяч рублей

На севере Красноярского края 36-летний житель Дудинки был задержан по подозрению в незаконном вылове свыше 190 экземпляров рыбы белых пород более чем на 170 тыс рублей.

Незаконно выловленную рыбу инспекторы ГИБДД нашли у жителя Дудинки в грузовом автомобиле. В фургоне было найдено шесть мешков с рыбой без необходимых документов, разрешающих вылов и транспортировку.

Правоохранителями было изъято 189 омулей, а также по одному экземпляру сиги и пеляди. Общая масса выловленной рыбы составила около 150 кг. Сумма ущерба – свыше 170 тыс рублей.

Впоследствии выяснилось, что злоумышленник выловил рыбу с помощью сетей и продал её водителю грузовика.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело и ему грозит до двух лет колонии.

Фото: ©РИА Новости / Алексей Мальгавко