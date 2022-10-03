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Житель Дудинки незаконно выловил более 190 экземпляров рыбы белых пород на 170 тысяч рублей

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Красноярск
12:07 3 Октября 2022
в красноярском крае, полиция, преступление, рыба, рыбаки, рыбалка
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На севере Красноярского края 36-летний житель Дудинки был задержан по подозрению в незаконном вылове свыше 190 экземпляров рыбы белых пород более чем на 170 тыс рублей.

Незаконно выловленную рыбу инспекторы ГИБДД нашли у жителя Дудинки в грузовом автомобиле. В фургоне было найдено шесть мешков с рыбой без необходимых документов, разрешающих вылов и транспортировку.

Правоохранителями было изъято 189 омулей, а также по одному экземпляру сиги и пеляди. Общая масса выловленной рыбы составила около 150 кг. Сумма ущерба – свыше 170 тыс рублей.

Впоследствии выяснилось, что злоумышленник выловил рыбу с помощью сетей и продал её водителю грузовика.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело и ему грозит до двух лет колонии.

Фото: ©РИА Новости / Алексей Мальгавко

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