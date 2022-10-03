Что делать, если пришла повестка не подлежащим мобилизации призывникам рассказал военком Красноярского края

Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко объяснил, что делать в том случае, если житель региона получил повестку, однако из-за объективных причин, включая медицинских, он полагает, что служить не может.

По словам военкома, призывник должен прибыть в военкомат по повестке. Затем в военном комиссариате будут обработаны персональные данные гражданина и будет принято решение о его мобилизации.

Если призывник считает, что не годен из-за состояния своего здоровья, то ему необходимо принести документы, а также справки из поликлиники или больницы.

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